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Poster of The Man of No Return
6.4
Kinoafisha Films The Man of No Return
6.4

The Man of No Return

, 2006
The Man of No Return
Russia / Drama / 18+
Poster of The Man of No Return
6.4

Cast

Yekaterina Rednikova
Yekaterina Rednikova
Vera Knyazeva
Sergey Krapiva
Andrei Knyazev
Elena Valyushkina
Elena Valyushkina
Tatyana Knyazeva
Anna Churina
Anna Churina
Nadezhda Knyazeva
Galina Jovovich
Alevtina Terpisheva
Mikhail Remizov
Boris Knyazev
Olga Zaytseva
Katya Perova
Vitaliy Gogunskiy
Vitaliy Gogunskiy
Roman Volkov
Anna Khilkevich
Anna Khilkevich
Olesya
Alyona Yakovleva
Alyona Yakovleva
Nina
Mikhail Remizov
Mikhail Remizov
Boris Knyazev
Director Ekaterina Zadorina, Peter Stepin
Writer Peter Stepin
Composer Evgueni Galperine
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2006
World premiere 5 June 2006
Release date
5 June 2006 Russia Централ Партнершип
9 September 2006 Belarus
9 September 2006 Kazakhstan
9 September 2006 Ukraine
Budget $10,000,000
Production Cineline Studio, ZG Film
Also known as
Chelovek bezvozvratnyy, Czlowiek, który nie powraca, Neatgriezeniskais cilvēks, The Man of No Return, Человек безвозвратный

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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