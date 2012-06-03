Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2012

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2012

Site Russia
Date 3 June 2012 - 10 June 2012
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Ya budu ryadom 6.5
Ya budu ryadom
Pavel Ruminov
Winner
All nominees
Iskuplenie 4.7
Iskuplenie
Aleksandr Proshkin
And Here's What's Happening to Me 6.4
And Here's What's Happening to Me So mnoyu vot chto proiskhodit
Viktor Shamirov
State of Emergency Avariynoe sostoyanie
Vsevolod Benigsen
Doch 7.0
Doch
Natalya Nazarova, Aleksandr Kasatkin
The Empty Home Pustoy dom
Nurbek Egen
Konvoy 5.8
Konvoy
Aleksey Mizgirev
Poka noch ne razluchit 6.0
Poka noch ne razluchit
Boris Hlebnikov
Protest Day 4.8
Protest Day Den uchitelya
Sergey Mokrickiy
For Marx... 6.2
For Marx... Za Marksa...
Svetlana Baskova
Steel Butterfly 7.0
Steel Butterfly Stalnaya babochka
Renat Davletyarov
Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh 4.1
Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh
Dmitriy Fiks
Short Stories 6.8
Short Stories Rasskazy
Mihail Segal
Living 7.2
Living Zhit
Vasiliy Sigarev
Kokoko 6.6
Kokoko
Avdotya Smirnova
Ya tebya ne lyublyu 6.4
Ya tebya ne lyublyu
Pavel Kostomarov, Aleksandr Rastorguyev
Best Screenplay
Short Stories 6.8
Short Stories Rasskazy
Mihail Segal
Winner
Best Actress
Kokoko 6.6
Kokoko
Anna Mikhalkova, Yana Troyanova
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Doch 7.0
Doch
Natalya Nazarova, Aleksandr Kasatkin
Winner
Best Actor
Konvoy 5.8
Konvoy
Azamat Nigmanov
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Living 7.2
Living Zhit
Vasiliy Sigarev
Winner
Best Direction
Living 7.2
Living Zhit
Vasiliy Sigarev
Winner
Best Music
Konvoy 5.8
Konvoy
Aleksandr Manotskov
Winner
Best Cinematographer
Living 7.2
Living Zhit
Alisher Khamidkhodzhaev
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Short Stories 6.8
Short Stories Rasskazy
Mihail Segal
Winner
Kinotavr. Short Film
Nogi - atavizm Nogi - atavizm
Mikhail Mestetsky
Winner
All nominees
Trubach i kukla Trubach i kukla
Ilya Uchitel
Road to... 5.6
Road to...
Taisiya Igumenceva
Rybalka Rybalka
Robert Deaf
Gq Gq
Andrey Merzlikin
Short Skirt Short Skirt
Pavel Oreshnikov
Shlyukha Shlyukha
Dmitriy Suvorov
Proklyatie Proklyatie
Zhora Kryzhovnikov
The Story About Eugeniya and Me Skazanie o nas s Evgeniey
Anton Bilzho
Avtorskiy metod Avtorskiy metod
Ivan Shakhnazarov
Den Pobedy Den Pobedy
Igor Grinyakin
Malchiki Malchiki
Ilya Kazankov
Kinotavr. Short Film - Diploma
Avtorskiy metod Avtorskiy metod
Ivan Shakhnazarov For sense of style and cinematographical culture.
Winner
Road to... 5.6
Road to...
Taisiya Igumenceva For author's courage and non-conformity.
Winner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Nogi - atavizm Nogi - atavizm
Mikhail Mestetsky
Winner
Year
Nominations

