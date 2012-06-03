Menu
Film festivals
Sochi Open Russian Film Festival
Events
Sochi Open Russian Film Festival 2012
All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2012
Russia
Date
3 June 2012 - 10 June 2012
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
6.5
Ya budu ryadom
Pavel Ruminov
Winner
4.7
Iskuplenie
Aleksandr Proshkin
6.4
And Here's What's Happening to Me
So mnoyu vot chto proiskhodit
Viktor Shamirov
State of Emergency
Avariynoe sostoyanie
Vsevolod Benigsen
7.0
Doch
Natalya Nazarova, Aleksandr Kasatkin
The Empty Home
Pustoy dom
Nurbek Egen
5.8
Konvoy
Aleksey Mizgirev
6.0
Poka noch ne razluchit
Boris Hlebnikov
4.8
Protest Day
Den uchitelya
Sergey Mokrickiy
6.2
For Marx...
Za Marksa...
Svetlana Baskova
7.0
Steel Butterfly
Stalnaya babochka
Renat Davletyarov
4.1
Belyy mavr, ili Intimnye istorii o moikh sosedyakh
Dmitriy Fiks
6.8
Short Stories
Rasskazy
Mihail Segal
7.2
Living
Zhit
Vasiliy Sigarev
6.6
Kokoko
Avdotya Smirnova
6.4
Ya tebya ne lyublyu
Pavel Kostomarov, Aleksandr Rastorguyev
Best Screenplay
6.8
Short Stories
Rasskazy
Mihail Segal
Winner
Best Actress
6.6
Kokoko
Anna Mikhalkova, Yana Troyanova
Winner
Best Debut / Full-Length Film
7.0
Doch
Natalya Nazarova, Aleksandr Kasatkin
Winner
Best Actor
5.8
Konvoy
Azamat Nigmanov
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
7.2
Living
Zhit
Vasiliy Sigarev
Winner
Best Direction
7.2
Living
Zhit
Vasiliy Sigarev
Winner
Best Music
5.8
Konvoy
Aleksandr Manotskov
Winner
Best Cinematographer
7.2
Living
Zhit
Alisher Khamidkhodzhaev
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
6.8
Short Stories
Rasskazy
Mihail Segal
Winner
Kinotavr. Short Film
Nogi - atavizm
Nogi - atavizm
Mikhail Mestetsky
Winner
Trubach i kukla
Trubach i kukla
Ilya Uchitel
5.6
Road to...
Taisiya Igumenceva
Rybalka
Rybalka
Robert Deaf
Gq
Gq
Andrey Merzlikin
Short Skirt
Short Skirt
Pavel Oreshnikov
Shlyukha
Shlyukha
Dmitriy Suvorov
Proklyatie
Proklyatie
Zhora Kryzhovnikov
The Story About Eugeniya and Me
Skazanie o nas s Evgeniey
Anton Bilzho
Avtorskiy metod
Avtorskiy metod
Ivan Shakhnazarov
Den Pobedy
Den Pobedy
Igor Grinyakin
Malchiki
Malchiki
Ilya Kazankov
Kinotavr. Short Film - Diploma
Avtorskiy metod
Avtorskiy metod
Ivan Shakhnazarov
For sense of style and cinematographical culture.
Winner
5.6
Road to...
Taisiya Igumenceva
For author's courage and non-conformity.
Winner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Nogi - atavizm
Nogi - atavizm
Mikhail Mestetsky
Winner
Year
Sochi Open Russian Film Festival 2021
Sochi Open Russian Film Festival 2020
Sochi Open Russian Film Festival 2019
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Sochi Open Russian Film Festival 2017
Sochi Open Russian Film Festival 2016
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Sochi Open Russian Film Festival 2011
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Sochi Open Russian Film Festival 2009
Sochi Open Russian Film Festival 2008
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Sochi Open Russian Film Festival 2006
Sochi Open Russian Film Festival 2005
Sochi Open Russian Film Festival 2004
Sochi Open Russian Film Festival 2003
Sochi Open Russian Film Festival 2002
Sochi Open Russian Film Festival 2001
Sochi Open Russian Film Festival 2000
Sochi Open Russian Film Festival 1999
Sochi Open Russian Film Festival 1998
Sochi Open Russian Film Festival 1997
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Sochi Open Russian Film Festival 1995
Sochi Open Russian Film Festival 1994
Sochi Open Russian Film Festival 1993
Sochi Open Russian Film Festival 1992
Sochi Open Russian Film Festival 1991
Sochi Open Russian Film Festival 1990
Nominations
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Kinotavr. Short Film - Diploma
Kinotavr. Debut
Kinotavr. Short Film / Best Short
Kinotavr. Short Film
Special Mention / Short film
Special Mention
Special Diploma of the Jury
People's Choice Award / Best Film
People's Choice Award
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics / Full-Length Film Competition
Best Cinematographer
Kinotavr Shorts Competition Prize
Prize of the Festival's Presidential Council
Prize of the Guild of Russian Film Producers
Special Prize
FIPRESCI Prize - Special Mention
Best Music
Diploma
Best Direction
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics / Kinotavr. Shorts
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics / Full-Length Film Competition
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Best Actor
Best Debut
Best Debut / Full-Length Film
Best Actress
Special Prize of the Jury
Best Screenplay
FIPRESCI Prize / International Competition
FIPRESCI Prize / National Competition
FIPRESCI Prize
Grand Prize of the Festival
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Grand Prize (Second Prize)
