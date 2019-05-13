В 1 сезоне 75 серии сериала «Королева — это я» Крис Вега и Пез Кой снова устраивают музыкальный баттл. Ирма на пресс-конференции отрицает отношения с Флоу. Чарли убеждает Эрика, что он добился успеха только благодаря славе биологического отца.
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