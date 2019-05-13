В 1 сезоне 20 серии сериала «Королева — это я» Джек замечает, что в погоне за местью Ямели начинает терять контроль над своими чувствами к Чарли. Андраде получает возможность рассорить Флоу и родителей Сильваны с помощью недавней аварии Ванессы.
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