В 1 сезоне 40 серии сериала «Королева — это я» Ванесса просит разрешения у Дианы и Чарли, чтобы жить с Руко. Флоу вместе с Тоньо отправляется на встречу с криминальным авторитетом Эдгаром, чтобы закрыть одну из деловых сделок погибшего дяди.
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