В 1 сезоне 17 серии сериала «Королева — это я» Ямели и Риццо пытаются удалить компрометирующие записи с камеры видеонаблюдения, однако Аксель успевает сделать копию. Ванесса одалживает Эрику деньги на поиски биологических родителей.
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