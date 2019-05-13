В 1 сезоне 77 серии сериала «Королева — это я» ди-джей Майк организует специальный совместный концерт для певцов из двух музыкальных лейблов-конкурентов. Контрерас обнаруживает, что Чарли обвинял погибшую супругу в отмывании денег.
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