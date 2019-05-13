В 1 сезоне 66 серии сериала «Королева — это я» Ямели оказывается в критическом состоянии в тюремном госпитале. Ванесса обнаруживает, что Чарли может быть связан с Тоньо. Флоу просит Мору не признавать факт отмывания денег через музыкальный лейбл.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail