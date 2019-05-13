В 1 сезоне 71 серии сериала «Королева — это я» Ямели и Зария публикуют в свободном доступе доказательства, что все хиты Чарли — плагиат песен Монтаи. Лари и Джек продолжают работать с Хуаньо, что снова заставляет ревновать его супругу, Венди.
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