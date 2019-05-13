В 1 сезоне 14 серии сериала «Королева — это я» Чарли признается публике в своей борьбе с алкогольной зависимостью. Андраде предлагает Хуаньо основать собственную музыкальную компанию и подписать первый контракт с потенциальным новичком Эриком.
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