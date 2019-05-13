В 1 сезоне 78 серии сериала «Королева — это я» Чарли настраивает фанатов против Монтаи и подает на девушку в суд за клевету. Зария публикует в интернете видео, в котором Флоу угрожает погибшей супруге. Хуаньо признается, что все еще любит Ямели.