В 1 сезоне 78 серии сериала «Королева — это я» Чарли настраивает фанатов против Монтаи и подает на девушку в суд за клевету. Зария публикует в интернете видео, в котором Флоу угрожает погибшей супруге. Хуаньо признается, что все еще любит Ямели.
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