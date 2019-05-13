В 1 сезоне 8 серии сериала «Королева — это я» Мончис категорически запрещает приемному сыну строить певческую карьеру и участвовать в батлах. Лари привлекает внимание Флоу, и Ямели доказывает парню свою компетентность в рекрутинге талантливых ребят.
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