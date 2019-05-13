В 1 сезоне 13 серии сериала «Королева — это я» Ямели монтирует интимное видео Чарли и Зарии. Диана пытается всеми способами избежать потери репутации и защитить карьеру певца. Эрик получает возможность выяснить, кем были его биологические родители.
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