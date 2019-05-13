В 1 сезоне 22 серии сериала «Королева — это я» Хуаньо пытается выяснить прошлое Лари Андраде. Риццо просит Ямели убедить Эрика помириться с приемным отцом, Мончисом. Монтая дарит молодому человеку телефон с подслушивающим устройством.
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