В 1 сезоне 33 серии сериала «Королева — это я» Монтая проводит ночь с Чарли и выясняет местонахождение ранчо Мончиса. Лидия откровенно разговаривает с супругом об их разрушенном браке, и Рэймон рассказывает жене правду о гибели Адальберто.
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