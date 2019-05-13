В 1 сезоне 56 серии сериала «Королева — это я» Ямели надеется доказать свою невиновность в суде с помощью Зарии. Чарли пытается убедить всех, что Андраде действительно убила его супругу, однако Эрик начинает подозревать приемного брата во лжи.
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