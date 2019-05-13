В 1 сезоне 19 серии сериала «Королева — это я» после предательства Флоу Диана соглашается возобновить карьеру модели. Под воздействием наркотиков Ванесса попадает в автомобильную аварию. Андраде приходится притвориться, что ей нравится Чарли.
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