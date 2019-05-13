В 1 сезоне 39 серии сериала «Королева — это я» Диана и Ямели убеждают Чарли вместо концерта провести необычную встречу с поклонниками в баре Хуаньо. Руко обещает Ванессе измениться и предлагает сбежать из центра реабилитации для наркоманов.
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