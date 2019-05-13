В 1 сезоне 79 серии сериала «Королева — это я» Ванесса понимает, что Чарли может быть причастен к внезапной смерти Марлен, и достает из сейфа пистолет и телефон Дианы. Хуаньо узнает, что Розалия намеренно подстроила победу Эрика в баттле.
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