В 1 сезоне 24 серии сериала «Королева — это я» Ямели рассказывает давнему приятелю, почему она хочет отомстить Чарли. Флоу вместе с Дианой и Ванессой начинают посещать психотерапевта. Хуаньо не согласен с Монтаей в вопросах карьеры Эрика.
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