В 1 сезоне 80 серии сериала «Королева — это я» Лари и Джек понимают, что у их отношений нет будущего. Ванесса пытается выяснить правду о внезапной гибели Марлен и передает Контрерасу пистолет и телефон Дианы. Ямели и Хуаньо проводят ночь вместе.
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