В 1 сезоне 7 серии сериала «Королева — это я» Ямели официально становится музыкальным продюсером по имени Лари. Эрик принимает участие в первом батле, а на вечеринке по случаю открытия студии звукозаписи Чарли появляется неожиданный гость.
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