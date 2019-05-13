В 1 сезоне 61 серии сериала «Королева — это я» Контрерас отказывается принять доказательства, собранные Хуаньо. Эрик обнаруживает, что отец его девушки страдает от алкогольной зависимости. Ванесса узнает, где скрывается Лари, и сдает ее полицейским.
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