В 1 сезоне 9 серии сериала «Королева — это я» Андраде и Хуаньо занимаются организацией предстоящего концерта Флоу. Чарли снова выпускает песню, которую написала бывшая подруга, а Ямели знакомится с талантливым Эриком во время уличного батла.
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