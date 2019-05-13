В 1 сезоне 72 серии сериала «Королева — это я» отец Ирмы в нетрезвом состоянии сбивает беременную Венди. Марлен шантажирует Чарли сведениями с мобильного телефона погибшего Тоньо. Аксель избивает своего бывшего кумира за унизительные оскорбления.
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