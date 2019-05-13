В 1 сезоне 58 серии сериала «Королева — это я» Ямели узнает, что Эрик является ее сыном, но решает не рассказывать об этом. Зария выкладывает в открытом доступе видео, в котором Лари рассказывает свою версию произошедшего с Дианой в ту ночь.
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