В 1 сезоне 67 серии сериала «Королева — это я» из-за жестокости и постоянных запоев отца Ирма решает уйти из дома и помириться с Эриком. Аксель разочарован новой песней талантливого Флоу. Монтая решает раскрыть свою настоящую личность Чарли.
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