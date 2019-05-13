В 1 сезоне 5 серии сериала «Королева — это я» Мончис узнает, что Монтая родила в тюрьме сына от Чарли, и решает обманным способом забрать ребенка себе. Через 17 лет Флоу возвращается на родину, чтобы отпраздновать день рождения приемного брата.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail