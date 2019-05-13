В 1 сезоне 5 серии сериала «Королева — это я» Мончис узнает, что Монтая родила в тюрьме сына от Чарли, и решает обманным способом забрать ребенка себе. Через 17 лет Флоу возвращается на родину, чтобы отпраздновать день рождения приемного брата.