В 1 сезоне 12 серии сериала «Королева — это я» Лари и Хуаньо начинают совместную работу по продюсированию альбома нового певца по имени Крис. Эрик отправляется на поиски биологических родителей, однако Мончис убеждает парня, что его мать мертва.
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