В 1 сезоне 46 серии сериала «Королева — это я» Ямели отправляет Диане фотографии Чарли и Каролины, что снова усложняет их бракоразводный процесс. Хуаньо предлагает Ирме заключить контракт с компанией, а Эрик признается девушке в своих чувствах.
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