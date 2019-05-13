В 1 сезоне 73 серии сериала «Королева — это я» Хуаньо сообщает Ямели, что будет заботиться о больной Венди. Аксель заключает контракт с лейблом-конкурентом Чарли, а Ирма записывает новый видеоклип. Джек просит Лари дать их отношениям еще один шанс.
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