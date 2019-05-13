В 1 сезоне 3 серии сериала «Королева — это я» музыкальным трио подростков интересуется американский продюсер. Чарли пытается соблазнить Ямели, чтобы повесить на нее обвинение в распространении наркотиков и присвоить нотную тетрадь с песнями.
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