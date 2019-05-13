В 1 сезоне 65 серии сериала «Королева — это я» Чарли организует нападение на Лари в тюрьме, пока полицейские не успели ее оправдать. Ванесса понимает, что Андраде не виновна в убийстве Дианы. Девушка начинает расспрашивать Флоу о том вечере.