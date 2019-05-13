В 1 сезоне 42 серии сериала «Королева — это я» пресс-конференция Чарли и Эрика превращается в соперничество эгоцентричных певцов. Флоу мирится с Ванессой и пытается сорвать выступление Эрика, чтобы поскорее завершить совместный концерт.
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