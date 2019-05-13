В 1 сезоне 11 серии сериала «Королева — это я» семья запрещает Эрику заниматься музыкой, и молодой человек решает сбежать из дома. Хуаньо отказывается работать в студии звукозаписи Чарли. Певец мстит давнему приятелю кражей дорогого оборудования.
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