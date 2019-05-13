В 1 сезоне 23 серии сериала «Королева — это я» Лари рассказывает Хуаньо о своей настоящей личности и работе на американскую спецслужбу. Эрик и Лидия решают съехать от Мончиса. Чарли начинает подозревать Андраде и просит Акселя за ней проследить.
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