В 1 сезоне 21 серии сериала «Королева — это я» отец Сильваны обвиняет Ванессу в домыслах, о которых печатают в желтой прессе. Хуаньо начинает подозревать, что Лари не та, за кого себя выдает. Ямели удается предотвратить самоубийство подруги.