В 1 сезоне 38 серии сериала «Королева — это я» Ямели и Зария саботируют предстоящий концерт Флоу и продвигают музыку Эрика. Чарли предлагает приемному брату провести совместное выступление, однако Хуаньо не намерен идти приятелю на уступки.
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