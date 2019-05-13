В 1 сезоне 62 серии сериала «Королева — это я» Ямели сдается полицейским и просит Хуаньо помочь ей доказать невиновность в суде. Венди тяжело переживает расставание с супругом и обнаруживает, что беременна. Чарли разрывает все отношения с Эриком.
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