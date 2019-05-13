В 1 сезоне 27 серии сериала «Королева — это я» Чарли узнает, что песня Эрика пользуется большей популярностью, чем новый сингл Криса. Диана признается Альберто в любви, однако молодой человек отвергает ее, чтобы избежать проблем с Флоу.
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