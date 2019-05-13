В 1 сезоне 47 серии сериала «Королева — это я» Хуаньо понимает, что женитьба на Венди была ужасной ошибкой, и признается в любви Ямели. Руко грубо пытается заставить Ванессу вернуться домой, однако Серхио защищает девушку от бывшего парня.
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