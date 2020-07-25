Залив тишины, 2020

После сказочной поездки Уилла и Розалинд в Италию их жизнь идет как по накатанной, пока медленно теряющая рассудок Розалинд не сбегает от мужа вместе с двумя дочерями и новорожденным сыном.

Кэролайн Гудолл, выступившая на проекте в роли сценариста, продюсера и актрисы, адаптировала для большого экрана одноименный роман Лизы Сент-Обен де Теран. Главные роли достались Класу Бангу, исполнившему главную роль в мини-сериале «Дракула», который вызвал смешанные реакции как у критиков, так и у зрителей, Ольге Куриленко, одной из девушек Бонда, и Брайану Коксу, чьи заслуги в кино не перечесть.

Во время совместного заплыва Уилла (Клас Банг) и Розалинд (Ольга Куриленко) в заливе Тишины Уилл делает своей возлюбленной предложение. Она принимает его, оба счастливы, и в скором времени Розалинд оказывается беременна. Уилла совершенно не смущают ее странная ненависть к фотографии и прошлое, о котором она предпочитает не говорить. После родов Розалинд уверена, что родила девочек-двойняшек, хотя в действительности у них с Уиллом появился сын, но она думает, что все вокруг ее обманывают. С этого момента она становится сама не своя, а вскоре без ведома Уилла забирает сына и двух дочерей от прошлого брака и сбегает от мужа в Европу. Уилл отправляется за ней, даже не подозревая о том, что его ждет.