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Залив тишины Залив тишины
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The Bay of Silence

Залив тишины, 2020

2020 / Великобритания
4.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После сказочной поездки Уилла и Розалинд в Италию их жизнь идет как по накатанной, пока медленно теряющая рассудок Розалинд не сбегает от мужа вместе с двумя дочерями и новорожденным сыном.

Кэролайн Гудолл, выступившая на проекте в роли сценариста, продюсера и актрисы, адаптировала для большого экрана одноименный роман Лизы Сент-Обен де Теран. Главные роли достались Класу Бангу, исполнившему главную роль в мини-сериале «Дракула», который вызвал смешанные реакции как у критиков, так и у зрителей, Ольге Куриленко, одной из девушек Бонда, и Брайану Коксу, чьи заслуги в кино не перечесть.

Во время совместного заплыва Уилла (Клас Банг) и Розалинд (Ольга Куриленко) в заливе Тишины Уилл делает своей возлюбленной предложение. Она принимает его, оба счастливы, и в скором времени Розалинд оказывается беременна. Уилла совершенно не смущают ее странная ненависть к фотографии и прошлое, о котором она предпочитает не говорить. После родов Розалинд уверена, что родила девочек-двойняшек, хотя в действительности у них с Уиллом появился сын, но она думает, что все вокруг ее обманывают. С этого момента она становится сама не своя, а вскоре без ведома Уилла забирает сына и двух дочерей от прошлого брака и сбегает от мужа в Европу. Уилл отправляется за ней, даже не подозревая о том, что его ждет.

 

Фильм основан на одноименном романе Лизы Сент-Обен де Теран.

Одной из причин, по которым продюсер Кэролайн Гудолл выбрала Ньюкасл в качестве съемочной локации, стало ее участие в первом фестивале Newcastle International Film & TV Festival. Она была так впечатлена стремлением организаторов вывести его на высокий уровень, что решила привлечь внимание к городу с помощью проведения близь него съемок.

Название фильма (и романа, на котором он основан) дублирует локацию в итальянской коммуне Сестри-Леванте.

 

Розалинда внезапно исчезает вместе с тремя детьми. Уилл ищет семью по всей Европе и находит своих родных в отдалённой деревне на севере Франции. Облегчение быстро сменяется ужасом из-за таинственной смерти маленького сына.

4.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера онлайн 14 августа 2020
Премьера в мире 25 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Паула ван дер Уст
В ролях
Клас Банг
Клас Банг
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Все актеры и съемочная группа
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Залив тишины смотреть онлайн

Залив тишины
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за 1 рубль
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Наша рецензия
На экраны выходит новая картина нидерландского режиссера Паулы ван дер Уст, чей фильм «Сестры» (2001) был удостоен номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В отличие от предыдущей мелодраматической работы, «Залив тишины» уходит совершенно в другую тональность, более таинственную и мрачную. Рассказываем, что из этого получилось. Розалинд и Уилл готовятся к рождению ребенка, но несчастный случай меняет их идеальную…
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саундтрек фильма Залив тишины
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