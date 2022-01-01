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Фильмы про демонов
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Фильмы про демонов

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Шкатулка дьявола
Шкатулка дьявола
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4.0
ужасы
2020, Великобритания
Зеркала: Инкарнация
Зеркала: Инкарнация
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3.0
ужасы, мистика
2020, США
Амулет
Амулет
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4.0
ужасы
2020, Великобритания
Изгоняющий дьявола: Абаддон
Изгоняющий дьявола: Абаддон
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2.0
мистика, триллер
2019, США
Среди деревьев / За деревьями
Среди деревьев / За деревьями
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5.0
ужасы, триллер, детектив
2019, США
Час дьявола
Час дьявола
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6.0
ужасы
2019, США
Астрал: Новое измерение
Астрал: Новое измерение
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3.0
ужасы, драма, фантастика
2018, Великобритания
Некромант
Некромант
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5.0
ужасы, комедия, фантастика
2018, Австралия
Присягнувшая тьме
Присягнувшая тьме
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3.0
ужасы, исторический
2018, Великобритания
Медиум
Медиум
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5.0
триллер, ужасы
2018, Германия
Астрал 4: Последний ключ
Астрал 4: Последний ключ
7.0
ужасы, триллер, мистика
2017, США
Бойся своих желаний
Бойся своих желаний
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5.0
ужасы, фэнтези, триллер
2017, США
Заклятье. Наши дни
Заклятье. Наши дни
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6.0
ужасы, триллер
2017, Великобритания / Румыния
Сламбер: Лабиринты сна
Сламбер: Лабиринты сна
4.0
ужасы
2017, США / Великобритания
Проклятие. Кукла ведьмы
Проклятие. Кукла ведьмы
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3.0
ужасы
2017, Великобритания
Убежище дьявола
Убежище дьявола
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6.0
ужасы
2017, Мексика / Чили
Мара. Пожиратель снов
Мара. Пожиратель снов
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5.0
ужасы
2017, Великобритания / США
Вельзевул
Вельзевул
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2017, Мексика
Морские котики против демонов
Морские котики против демонов
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, фантастика
2017, США
Инкарнация
Инкарнация
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, ужасы
2016, США
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Кинематографическая подборка для поклонников сверхъестественных хорроров с пугающим сюжетом.

Пять лучших фильмов про демонов

Остросюжетные фильмы про злых духов из подземного мира издавна интересовали зрителя. Обряды экзорцизма будоражат нервы, а устрашающие образы одержимых способны лишить сна даже самого скептически настроенного киномана!

«Константин: Повелитель тьмы», 2005

Мистическая кинокартина американца Фрэнсиса Лоуренса с любимчиком публики Киану Ривзом снята по мотивам серии современных комиксов Hellblazer, посвященных детективу-оккультисту и его расследованиям. События происходят в наши дни на территории Лос-Анджелеса, где проживает экзорцист с навыками медиума по имени Джон Константин. В юности главный герой попытался убить себя, чтобы сбросить тяжкое бремя врожденного дара. В итоге Константин не умер, но пережил клиническую смерть.

Он увидел пылающий ад во всей красе, после чего решил посвятить свою жизнь охоте за опасными демоническими существами.

«Изгоняющий дьявола», 1973

Главный герой Крис Макнил испугана изменившимся поведением родной дочери. Девочка Риган матерится, постоянно на взводе, порой вспышки агрессии сопровождаются невероятными физическими всплесками… Эталонный ужастик, снятый мастером триллерного жанра Уильямом Фридкином, вошел в золотой фонд классического хоррора. Это качественная экранизация одноименного романа, написанного американским писателем и сценаристом Уильямом Питером Блэтти.

Уже многие годы культовая кинолента входит в рейтинг 250 лучших фильмом за всю историю кино по версии IMDb.

«Шесть демонов Эмили Роуз», 2005

Сюжет мистического триллера Скотта Дерриксона основан на реальной истории Аннелизы Михель, произошедшей в 1976 году. Семнадцатилетней девушке диагностировали височную эпилепсию. «Лечением» стали многочисленные обряды экзорцизма, в ходе которых Михель скончалась. Это не очередной зрелищный ужастик, а завораживающая режиссерская интерпретация леденящих кровь событий. Зритель наблюдает судебную подготовку католического священника, по вине которого произошло непоправимое.

Теперь главный герой должен предъявить веские доказательства, чтобы очистить имя и подтвердить свою непричастность к жестокому убийству необычной студентки.

«Хеллбой 2: Золотая армия», 2008

Фэнтезийная кинолента мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествует о приключениях знаменитого персонажа комиксов, зовущегося Хеллбоем. Главный герой является уникальным существом, которое не принадлежит ни одному из существующих миров. Он стремится помочь человечеству, жаждет признания и любви со стороны людей. Однако землянам сложно принять демоническую сущность супергероя, созданного с помощью обрядов черной магии. Длительное перемирие, заключенное между иными миром и человечеством, вот-вот рухнет. И Хеллбой снова должен выбрать верную сторону баррикад.

В 2009-м захватывающий сиквел удостоился премии «Оскар» за лучший грим.

«Инкарнация», 2016

Незаслуженно отвергнутая кинокритиками сверхъестественная киноистория создана Брэдом Пейтоном. Роли первого плана достались Дэвиду Мазузу, Аарону Экхарту, Кэрису ван Хаутену. Главный герой прикован к инвалидной коляске из-за злополучного несчастного случая. Тем не менее нестандартный экзорцист наделен редким даром – он способен проникать в чужое подсознание. Сет Эмбер сталкивается с тяжелым случаем чертовщины в лице одержимого девятилетнего мальчика. Ребенка одолел древнейший могучий демон, с которым Эмбер встречался в прошлом.

Теперь одаренному экзорцисту нужно спасти мальчика и одновременно преодолеть внутренних призраков.

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