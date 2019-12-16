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Cats

Кошки, 2019

2019 / США / Великобритания
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Экранизация знаменитого бродвейского мюзикла
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Любители музыки хорошо знакомы с именем Эндрю Ллойда Уэббера – композитора, подарившего публике «Призрака Оперы», «Кошек», «Эвиту» и другие сверхпопулярные мюзиклы.

С момента премьеры музыкальной драмы о кошках на сцене Нового лондонского театра прошло уже 38 лет. Мюзикл был переведён на 15 языков и поставлен более чем в 30 странах мира. Особую популярность он приобрёл на Бродвее благодаря трогательному и потрясающему воображение либретто Томаса Стернза Элиота. И вот с бродвейской сцены «Кошки» приготовились шагнуть прямо на большой экран.

Согласно сюжету мюзикла, на ежегодном собрании кошачьего племени старейшина должен сделать выбор: кто достоин возрождения к новой земной жизни? Каждый представитель кошачьих, приехавший на бал, пытается доказать сородичам, что именно он должен стать избранным. И совершенно никому в племени нет дела до несчастной облезлой кошки Гризабеллы (Дженнифер Хадсон) и её бед.

В новом фильме Тома Хупера («Отверженные») смешалось всё: люди, кошки и много компьютерной графики. Знакомые кинозвёзды и поп-исполнители обзавелись хвостами и весьма недостоверной, если судить по трейлерам, шерстью. Первые видео были сурово раскритикованы поклонниками Уэббера за «сырые» спецэффекты и устрашающий вид актёров. В принципе, это было ожидаемо: если сценический грим и костюмы всего лишь помогают создать узнаваемый образ для Бродвея, то от киноадаптации зрители ждут большей достоверности.

С другой стороны, появление «Кошек» в кино стало одним из самых обсуждаемых событий года. Когда ещё можно увидеть оскаровского лауреата Джуди Денч с кошачьими усами, а популярную певицу Тейлор Свифт с анатомически не вполне корректно расположенным хвостом? И это не считая примы Королевского балета Франчески Хэйуорд, покрытой белым шерстяным покровом, и Идриса Эльбы в образе мохнатого злодея. В любом случае, зрелище предстоит запоминающееся. К тому же, по словам оскароносного режиссёра Тома Хупера, все недоработки графики были полностью устранены к моменту премьеры.

Что касается любителей музыки, то они в любом случае останутся в выигрыше: Уэббер лично написал для киноадаптации новую композицию Beautiful Ghosts, объединившись с популярной исполнительницей Тейлор Свифт. И, если верить первым отзывам, звучит она просто волшебно – впрочем, как и все работы легендарного композитора.

Премьера мюзикла «Кошки» состоялась 11 мая 1981 года в Лондоне. Первая постановка на Бродвее состоялась спустя почти полтора года – осенью 1982-го.

Англоязычное название племени Jellicle имеет очень простое происхождение. Это обращение dear little cat, произнесённое маленьким ребёнком.

Мюзикл «Кошки» был самым популярным и продолжительным бродвейским шоу, пока его не опередила очередная работа Эндрю Ллойда Уэббера – «Призрак Оперы».

Главная музыкальная тема «Кошек», песня Memory («Воспоминания»), стала невероятно известной вне театральной среды. Композиция записывалась разными артистами более 150 раз,  и многие поклонники Барбары Стрейзанд или Барри Манилоу могут даже не догадываться о её связи с мюзиклом.

Новая композиция, написанная для киноверсии «Кошек», стала плодом неожиданного творческого союза. Эндрю Ллойд Уэббер наигрывал мелодию, а певица Тейлор Свифт мгновенно подобрала слова. В фильме Beautiful Ghosts исполняет Франческа Хэйуорд, а студийная запись Свифт прозвучит во время демонстрации титров.

Огромный чёрный щит с кошачьими жёлтыми глазами был достопримечательностью Бродвея в течение 18 лет – вплоть до 2000 года. Он располагался непосредственно на фасаде театра Winter Garden.

В России премьера «Кошек» на сцене состоялась в марте 2005 года. Мюзикл успешно собирал полные залы в течение целого года.

Источником вдохновения при работе над мюзиклом послужила детская книга Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Благословение на создание «Кошек» дала вдова автора, Валери Элиот, а сам писатель был посмертно удостоен премии «Тони» за лучшее либретто.

«Кошки» – одна из самых популярных постановок в школьных и самодеятельных театрах в англоязычных странах.

Эндрю Ллойд Уэббер начал сочинять музыку на стихи любимого автора ещё в начале 70-х, а спустя время принял решение объединить композиции в мюзикл.

После объявления даты закрытия мюзикла на Бродвее искреннее огорчение поклонников привело руководство театра к решению продлить «Кошек» ещё на 10 недель. В течение этого времени удалось собрать  550 тысяч долларов – плюс к 2,2 миллиардам, которые постановка принесла до этого.

Мюзикл рассказывает о ежегодном грандиозном кошачьем бале, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна и за что её можно считать избранной.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 января 2020
Премьера онлайн 17 марта 2020
Премьера в мире 16 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Том Хупер
Том Хупер
В ролях
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Идрис Эльба
Идрис Эльба
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Кошки смотреть онлайн

Кошки
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Наша рецензия
Премьера оригинального мюзикла «Кошки» состоялась в далеком 1981 году на сцене Нового лондонского театра. В его основу лег сборник детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом», рассказывающий о кошках с неповторимыми характерами и помогающий понять природу четвероногих пушистых животных. Мало кто мог поверить, что мюзикл окажется столь популярным. Впереди постановку английского композитора Э. Ллойда Уэббера ждал Бродвей,…
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Zerkalltzze 4 января 2020, 21:13
В Праздник решили сходить на фильм. Предыстория: я этот Мюзикл видела в Гамбурге в ноябре 1996 года. Это была Лондонская труппа, пела на языке… Читать дальше…
Маргарита Калинина 2 января 2020, 23:50
Это просто жесть. Пытка для глаз и ушей. Невозможно смотреть. Пол зала через 20мин просмотра покинуло помещение.
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14 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Композитору Эндрю Ллойду Уэбберу настолько не понравилась киноверсия «Кошек», что он завел себе собаку Уэббер считает появление в его жизни пса единственным плюсом фильма. 
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7 октября 2021 13:02
Дженнифер Хадсон считает, что мюзикл «Кошки» недооценен Но будущим поколениям он может прийтись по вкусу. 
Написать
23 августа 2021 16:52
Не развидеть: названы 20 худших фильмов в истории кино По версии редакции Total Film. 
Написать
21 августа 2020 15:27
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