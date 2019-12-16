Кошки, 2019

Любители музыки хорошо знакомы с именем Эндрю Ллойда Уэббера – композитора, подарившего публике «Призрака Оперы», «Кошек», «Эвиту» и другие сверхпопулярные мюзиклы.
С момента премьеры музыкальной драмы о кошках на сцене Нового лондонского театра прошло уже 38 лет. Мюзикл был переведён на 15 языков и поставлен более чем в 30 странах мира. Особую популярность он приобрёл на Бродвее благодаря трогательному и потрясающему воображение либретто Томаса Стернза Элиота. И вот с бродвейской сцены «Кошки» приготовились шагнуть прямо на большой экран.
Согласно сюжету мюзикла, на ежегодном собрании кошачьего племени старейшина должен сделать выбор: кто достоин возрождения к новой земной жизни? Каждый представитель кошачьих, приехавший на бал, пытается доказать сородичам, что именно он должен стать избранным. И совершенно никому в племени нет дела до несчастной облезлой кошки Гризабеллы (Дженнифер Хадсон) и её бед.
В новом фильме Тома Хупера («Отверженные») смешалось всё: люди, кошки и много компьютерной графики. Знакомые кинозвёзды и поп-исполнители обзавелись хвостами и весьма недостоверной, если судить по трейлерам, шерстью. Первые видео были сурово раскритикованы поклонниками Уэббера за «сырые» спецэффекты и устрашающий вид актёров. В принципе, это было ожидаемо: если сценический грим и костюмы всего лишь помогают создать узнаваемый образ для Бродвея, то от киноадаптации зрители ждут большей достоверности.
С другой стороны, появление «Кошек» в кино стало одним из самых обсуждаемых событий года. Когда ещё можно увидеть оскаровского лауреата Джуди Денч с кошачьими усами, а популярную певицу Тейлор Свифт с анатомически не вполне корректно расположенным хвостом? И это не считая примы Королевского балета Франчески Хэйуорд, покрытой белым шерстяным покровом, и Идриса Эльбы в образе мохнатого злодея. В любом случае, зрелище предстоит запоминающееся. К тому же, по словам оскароносного режиссёра Тома Хупера, все недоработки графики были полностью устранены к моменту премьеры.
Что касается любителей музыки, то они в любом случае останутся в выигрыше: Уэббер лично написал для киноадаптации новую композицию Beautiful Ghosts, объединившись с популярной исполнительницей Тейлор Свифт. И, если верить первым отзывам, звучит она просто волшебно – впрочем, как и все работы легендарного композитора.
Премьера мюзикла «Кошки» состоялась 11 мая 1981 года в Лондоне. Первая постановка на Бродвее состоялась спустя почти полтора года – осенью 1982-го.
Англоязычное название племени Jellicle имеет очень простое происхождение. Это обращение dear little cat, произнесённое маленьким ребёнком.
Мюзикл «Кошки» был самым популярным и продолжительным бродвейским шоу, пока его не опередила очередная работа Эндрю Ллойда Уэббера – «Призрак Оперы».
Главная музыкальная тема «Кошек», песня Memory («Воспоминания»), стала невероятно известной вне театральной среды. Композиция записывалась разными артистами более 150 раз, и многие поклонники Барбары Стрейзанд или Барри Манилоу могут даже не догадываться о её связи с мюзиклом.
Новая композиция, написанная для киноверсии «Кошек», стала плодом неожиданного творческого союза. Эндрю Ллойд Уэббер наигрывал мелодию, а певица Тейлор Свифт мгновенно подобрала слова. В фильме Beautiful Ghosts исполняет Франческа Хэйуорд, а студийная запись Свифт прозвучит во время демонстрации титров.
Огромный чёрный щит с кошачьими жёлтыми глазами был достопримечательностью Бродвея в течение 18 лет – вплоть до 2000 года. Он располагался непосредственно на фасаде театра Winter Garden.
В России премьера «Кошек» на сцене состоялась в марте 2005 года. Мюзикл успешно собирал полные залы в течение целого года.
Источником вдохновения при работе над мюзиклом послужила детская книга Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Благословение на создание «Кошек» дала вдова автора, Валери Элиот, а сам писатель был посмертно удостоен премии «Тони» за лучшее либретто.
«Кошки» – одна из самых популярных постановок в школьных и самодеятельных театрах в англоязычных странах.
Эндрю Ллойд Уэббер начал сочинять музыку на стихи любимого автора ещё в начале 70-х, а спустя время принял решение объединить композиции в мюзикл.
После объявления даты закрытия мюзикла на Бродвее искреннее огорчение поклонников привело руководство театра к решению продлить «Кошек» ещё на 10 недель. В течение этого времени удалось собрать 550 тысяч долларов – плюс к 2,2 миллиардам, которые постановка принесла до этого.
Мюзикл рассказывает о ежегодном грандиозном кошачьем бале, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна и за что её можно считать избранной.