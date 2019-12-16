Кошки, 2019

Любители музыки хорошо знакомы с именем Эндрю Ллойда Уэббера – композитора, подарившего публике «Призрака Оперы», «Кошек», «Эвиту» и другие сверхпопулярные мюзиклы.

С момента премьеры музыкальной драмы о кошках на сцене Нового лондонского театра прошло уже 38 лет. Мюзикл был переведён на 15 языков и поставлен более чем в 30 странах мира. Особую популярность он приобрёл на Бродвее благодаря трогательному и потрясающему воображение либретто Томаса Стернза Элиота. И вот с бродвейской сцены «Кошки» приготовились шагнуть прямо на большой экран.

Согласно сюжету мюзикла, на ежегодном собрании кошачьего племени старейшина должен сделать выбор: кто достоин возрождения к новой земной жизни? Каждый представитель кошачьих, приехавший на бал, пытается доказать сородичам, что именно он должен стать избранным. И совершенно никому в племени нет дела до несчастной облезлой кошки Гризабеллы (Дженнифер Хадсон) и её бед.

В новом фильме Тома Хупера («Отверженные») смешалось всё: люди, кошки и много компьютерной графики. Знакомые кинозвёзды и поп-исполнители обзавелись хвостами и весьма недостоверной, если судить по трейлерам, шерстью. Первые видео были сурово раскритикованы поклонниками Уэббера за «сырые» спецэффекты и устрашающий вид актёров. В принципе, это было ожидаемо: если сценический грим и костюмы всего лишь помогают создать узнаваемый образ для Бродвея, то от киноадаптации зрители ждут большей достоверности.

С другой стороны, появление «Кошек» в кино стало одним из самых обсуждаемых событий года. Когда ещё можно увидеть оскаровского лауреата Джуди Денч с кошачьими усами, а популярную певицу Тейлор Свифт с анатомически не вполне корректно расположенным хвостом? И это не считая примы Королевского балета Франчески Хэйуорд, покрытой белым шерстяным покровом, и Идриса Эльбы в образе мохнатого злодея. В любом случае, зрелище предстоит запоминающееся. К тому же, по словам оскароносного режиссёра Тома Хупера, все недоработки графики были полностью устранены к моменту премьеры.

Что касается любителей музыки, то они в любом случае останутся в выигрыше: Уэббер лично написал для киноадаптации новую композицию Beautiful Ghosts, объединившись с популярной исполнительницей Тейлор Свифт. И, если верить первым отзывам, звучит она просто волшебно – впрочем, как и все работы легендарного композитора.