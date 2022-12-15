Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2008

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2008 года

Загадочная история Бенджамина Баттона
1 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Железный человек
2 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хэнкок
3 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
Оцените
Смертельная гонка
4 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Телепорт
5 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстро
6 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Запретное царство
7 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тариф Новогодний
8 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Город Эмбер: Побег
9 Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика 2008, США
7.4
Оцените
Хеллбой 2: Золотая армия
10 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Звездные Войны: Войны клонов
11 Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика 2008, США / Сингапур
7.3
Оцените
Дорога
12 Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.2
Оцените
Мы из будущего
13 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
Оцените
Явление
14 Явление
драма, фантастика 2008, Индия / США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Знакомьтесь: Дэйв
15 Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия 2008, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
День, когда Земля остановилась
16 День, когда Земля остановилась
фантастика 2008, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вавилон н.э.
17 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
Оцените
Пришельцы на чердаке
18 Пришельцы на чердаке
фантастика, приключения, семейный 2008, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пятое измерение
19 Пятое измерение
фантастика 2008, США
6.4
Оцените
Секретные материалы: Хочу верить
20 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Драконий жемчуг: Эволюция
21 Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик 2008, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши