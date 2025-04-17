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Рейтинги
5.9
Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
В общем рейтинге
3174
В жанре «комедия»
861
В фильмах Чехии
15
2 постера
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Фильмы
Vyšehrad dvje
Vyšehrad dvje
Напомним о выходе в прокат
комедия
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0
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0
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 апреля 2025
Дата выхода
17 апреля 2025
Чехия
Бюджет
30 000 000 CZK
Сборы в мире
$4 326 583
Производство
Studio KF
Другие названия
Vysehrad Dvje
Режиссер
Мартин Куп
Якуб Штафек
В ролях
Sárka Krausová
Якуб Штафек
Якуб Прахар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
29
голосов
5.8
IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге
3174
В жанре «комедия»
861
В фильмах Чехии
15
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