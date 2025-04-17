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Постер фильма Vyšehrad dvje
Постер фильма Vyšehrad dvje
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Vyšehrad dvje

Vyšehrad dvje

Напомним о выходе в прокат
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Страна Чехия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 апреля 2025
Дата выхода
17 апреля 2025 Чехия
Бюджет 30 000 000 CZK
Сборы в мире $4 326 583
Производство Studio KF
Другие названия
Vysehrad Dvje
Режиссер
Мартин Куп
Якуб Штафек
В ролях
Sárka Krausová
Якуб Штафек
Якуб Прахар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 29 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3174 В жанре «комедия»  861 В фильмах Чехии  15
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