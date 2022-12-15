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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2004

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2004 года

Ван Хельсинг
1 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Послезавтра
2 Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.8
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Убить Билла 2
3 Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал 2004, США
7.7
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Хроники Риддика
4 Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
7.1
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Человек-паук 2
5 Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения 2004, США
7.0
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
6 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Двенадцать друзей Оушена
7 Двенадцать друзей Оушена
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
6.3
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Чужой против хищника
8 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Король Артур
9 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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