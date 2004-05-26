«Послезавтра»: Рецензия Киноафиши

Похоже, в последнее время мировые экраны содрогаются от железной поступи победного тевтонского марш-парада. Не успел Вольфганг Петерсен высадить греков ирландского происхождения под стенами нарисованной на компьютере Трои, как уж подоспел Роланд Эммерих со своими мировыми катаклизмами. Видимо, Голливуд совсем не впечатлили недавние события американской истории, раз из его недр вышел столь глобальный и многобюджетный проект уничтожения Соединенных Штатов при помощи цунами, торнадо и прочих бонусов разъяренной природы. Не буду вдаваться в метеорологические и климатические подробности, которые вы и сами увидите, если захотите: мой скромный замысел состоит лишь в том, чтобы остановиться на паре-тройке деталей, которые гораздо интереснее всемирного потепления или похолодания. Для начала немного о юморе и политике. «Послезавтра» начинается почти так же, как известный мультик «Ледниковый период», только роль полоумной доисторической белки играет бравый американский полярник, решивший ударить буром и кайлом по арктическому бездорожью. Засим следует сцена извлечения главного героя – Дэнниса Куэйда, бросившегося спасать результаты работы экспедиции, – из бездны, снятая в духе «Вертикального предела», только намного хуже и без всякого правдоподобия. Однако этой скромной повести о полярном героизме предшествует крупный план американского флага (первый крупный план в фильме), где отчетливо видно, как жестко и энергично трепыхается главный символ США, раздуваемый ветром и собственной почти фаллической мощью. Ближе к финалу, когда на Нью-Йорк обрушатся запредельные холода, на среднем плане снова появится американский флаг, который, будучи деморализован низкой температурой, вдруг съежится и повиснет, как бесполезное мужское достоинство импотента. Может быть, именно поэтому в конце фильма новый президент Штатов заведет беспомощную и недостойную мирового владыки речь о том, что страны «третьего мира» ничем не хуже остальных, в том числе и Америки. Теперь скажем несколько слов о правдоподобии. Безусловно, этим качеством фильм «Послезавтра» ни в коей мере не страдает: отчетливо видно, что его авторы совершенно ничего не понимают как в климатологии, так и просто в жизни. Что до первого, то Эммерих и его помощники должны бы знать: глобальное потепление/похолодание обязательно изменит очертания океанов и материков, как это, собственно, уже и было не раз в истории планеты Земля. Кроме того, сцена, где герои спасаются от обрушившихся масс холодного воздуха, а обледенение в буквальном смысле наступает им на пятки, откровенно нелепа: воздушные массы покрывают тот или иной кусок пространства мгновенно, а не бегают за жителями Нью-Йорка по трюмам кораблей и коридорам Публичной библиотеки. Еще более нелепа мысль, что ледниковый период можно переждать, плотно закрыв входную дверь и разведя огонь в печке (а именно это в фильме и происходит). Попутно замечу, что финальный кадр, где космонавт с надписью на груди «МИР» выглядывает в иллюминатор и видит Землю без единого «облачка», попросту невозможен: любой метеоролог скажет вам, что над различными участками планеты постоянно (!) формируются циклоны, не позволяющие полностью увидеть поверхность Земли. Что до «просто жизни», то и в ней авторы ориентируются скверно. Одна из героинь повреждает ногу и получает в итоге заражение крови. Тогда библиотекарша (!) берет впервые в жизни (!!) медицинский справочник и по двум симптомам (!!!) мгновенно (!!!!) определяет болезнь. Ради спасения героини Эммерих пригоняет прямо к дверям Нью-Йоркской публичной библиотеки, где скрывается от холода горстка людей, пустое судно (город-то затоплен), на коем несколько персонажей находят ампулу с пенициллином. Забавно, что все названия лекарств написаны по-русски (неужто это корабль Балтфлота своим ходом, без экипажа дошел до Нью-Йорка?), вследствие чего охотники за ампулой никак не могут понять, где что находится. Человек, хотя бы единожды побывавший в аптеке, знает, что на этикетке название любого официально выпускаемого лекарства дублируется по латыни: если Эммерих об этом не догадывается, остается только предположить, что у него железное здоровье и он никогда не принимал лекарств. Найдя заветную ампулу, герои возвращаются в библиотеку, попутно спасшись от вырвавшихся из лаборатории волков, которые почему-то не замерзли на улице (наверное, забежали куда-нибудь и растопили камин). После чего несчастную девицу излечивают от заражения крови одним уколом пенициллина. Если бы наш неистовый Роланд удосужился сам заглянуть в медицинский справочник, не перепоручив это дело библиотекарше, то он бы наверняка узнал, что в случае гангрены в ноге человеку отрезают ногу, а в случае общего заражения крови делают полное переливание последней, сопровождая эту акцию лошадиной дозой антибиотиков, поддерживающими капельницами и многодневным постельным режимом. Есть и еще вопросы. Откуда в библиотеке столько теплой одежды, что ею можно обогреть несколько сотен человек? Почему у героев не примерзают руки, когда они на чудовищном морозе постоянно хватаются за металл? Почему ни у кого не идет пар изо рта, если на улице глобальное похолодание? Откуда в пустом городе вдруг берется «скорая помощь», увозящая одного-единственного ребенка? Почему человек, близкий к президенту, едет спасать сына на полуразвалившейся легковушке, а не на вездеходе? Какого черта он едет всю дорогу с выключенными фарами и включает их только тогда, когда машина во что-то врезается? И вообще: не слишком ли много туфты? Хотя, впрочем, не один Эммерих держит зрителей за полных идиотов: в более-менее недавнем блокбастере Джона Эмиела про земное ядро американцы умудрились даже залезть внутрь вышеупомянутого ядра и чего-то там подкрутить, чтобы нормализовать планетарное магнитное поле. Во как бывает. Vlad Dracula