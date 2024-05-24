Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Тайна «“Черных дроздов”»?

Где снимали фильм «Тайна «“Черных дроздов”»?

Олег Скрынько 24 мая 2024 Дата обновления: 24 мая 2024
Наш ответ:

«Тайна «“Черных дроздов”» — советская детективная картина, вышедшая в 1983 году. Фильм является экранизацией романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи», вышедший в свет в 1953 году. События книги имеют место в Великобритании в 1960-х годах, тогда как основной блок съемок киноадаптации прошел в Эстонской ССР. Так, домом семьи Фортескью стала неоготическая рыцарская мыза Вазалемма, расположенная в волости Ляэне-Харью уезда Харьюмаа. Здание было построено в начале XVIII века. Водопад и парк были запечатлены на пленку в поселке Кейла-Иоа. Местом встречи Ланселота и мисс Марпл стал парк Кадриорг в Таллине.

Съемочной команде не удалось получить разрешение поработать на улицах Лондона, так что эти сцены были отсняты вручную на скрытую камеру из окна автомобиля. Также съемки прошли в Москве — интерьеры Совинцентра в фильме фигурируют в качестве офиса фирмы Фортескью.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше