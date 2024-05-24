Где снимали фильм «Тайна «“Черных дроздов”»?

Наш ответ:

«Тайна «“Черных дроздов”» — советская детективная картина, вышедшая в 1983 году. Фильм является экранизацией романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи», вышедший в свет в 1953 году. События книги имеют место в Великобритании в 1960-х годах, тогда как основной блок съемок киноадаптации прошел в Эстонской ССР. Так, домом семьи Фортескью стала неоготическая рыцарская мыза Вазалемма, расположенная в волости Ляэне-Харью уезда Харьюмаа. Здание было построено в начале XVIII века. Водопад и парк были запечатлены на пленку в поселке Кейла-Иоа. Местом встречи Ланселота и мисс Марпл стал парк Кадриорг в Таллине.



Съемочной команде не удалось получить разрешение поработать на улицах Лондона, так что эти сцены были отсняты вручную на скрытую камеру из окна автомобиля. Также съемки прошли в Москве — интерьеры Совинцентра в фильме фигурируют в качестве офиса фирмы Фортескью.