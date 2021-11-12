Меню
Где снимали русский сериал «Игра на выживание»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки сериала «Игра на выживание» проходили в течение 47 дней (с августа по декабрь 2019 года) в Абхазии, в горах в районе Ауадхара. В качестве города Таёжинск выступили заброшенные пригороды города Ткварчели. В конце 10-й серии участники телешоу улетают из таежного города, и во время взлета на хвосте самолет отчетливо виден флаг Абхазии. Сама съемочная группа располагалась на турбазе и жила в условиях, когда с полуночи и до шести утра полностью отключали электричество. До самого лагеря приходилось добираться по 2-3 часа на внедорожниках.

Последнюю часть отрезка приходилось преодолевать по практически нехоженым дорогам.

 

Любовь Николаевна 26 апреля 2023, 05:20
Спасибо большое,даже огромное.Сериал Игра на выживание супер.Особенно первый сезон. Я давно такого удовольствия не получала от просмотра фильма.Надеюсь третий сезон будет ещё интересней.😊
